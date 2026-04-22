نمو “دانون” الفرنسية يتراجع إلى 2.7% بفعل أزمة حليب الأطفال

سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية دانون نموًا في مبيعات الربع الأول من عام 2026 بلغ 2.7%، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات المحللين، لكنه يعكس في المقابل تباطؤًا واضحًا مقارنة بالربع السابق، وسط ضغوط ناتجة عن سحب منتجات حليب الأطفال من الأسواق وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحسب التقرير الكامل لنتائج الربع الأول 2026 فإن مبيعات المجموعة، التي تضم علامات تجارية بارزة مثل “أكتيفيا” و”أبتاميل” و”إيفيان”، بلغت نحو 6.708 مليار يورو (7.88 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بنمو قدره 2.6%، في حين سجلت الشركة نموًا أقوى بلغ 4.7% في الربع الأخير من عام 2025.

وأوضحت دانون أن أداءها في قطاع التغذية المتخصصة تأثر بشكل مباشر بعمليات سحب حليب الأطفال من الأسواق في مختلف أنحاء أوروبا، إلى جانب تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط، ما انعكس على حجم المبيعات خلال الفترة المعنية.

وتشمل عمليات السحب شركات متعددة من بينها دانون ونستله، وذلك بسبب مخاوف تتعلق باحتمال تلوث بعض المنتجات بمادة “السيروليد” السامة، وهو ما ضغط على أداء قطاع حليب الأطفال بشكل خاص.

ورغم هذه التحديات، أكدت المجموعة أن محفظتها التي تركز على الصحة والمنتجات القائمة على أسس علمية ساهمت في تعزيز مرونتها في بيئة وصفَتها بأنها “متقلبة وغير مؤكدة”.

كما أبقت دانون على توقعاتها السنوية دون تغيير، مؤكدة التزامها بأهدافها متوسطة المدى، والتي تستهدف تحقيق نمو في المبيعات يتراوح بين 3 و5%، مع نمو في الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع من نمو المبيعات، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل التقلبات العالمية.