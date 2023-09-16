نمو ودائع الصيرفة الإسلامية بالقرض الجزائري بـ100 بالمئة

تحويل القروض الكلاسيكية لسكنات الترقوي العمومي أصبح ممكنا

أعلن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، أنه اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري، أصبح بإمكان الزبائن الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي، العمومي (آل.بي.بي) من تحويل هذه التمويلات للصيغة الإسلامية المعروفة بـ”الإجارة المنتهية بالتمليك”، وهو ما انفردت به “الشروق” قبل شهرين.

ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي، العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين البنك والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 2021، حسب ما أوضحه مزاري في تصريح لـ”وأج”.

وكان المستفيدون من سكنات الترقوي، العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقّعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا.

وأضحى بإمكان زبائن البنك الموقّعين على هذا الالتزام تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقّعين على الالتزام من التحوّل إلى القروض المطابقة للشريعة الإسلامية وفقا لشروط، حسب نفس المسؤول.

وفي سياق متصل، كشف مزاري، أن القرض الشعبي الجزائري سجّل ارتفاعا معتبرا في الودائع في إطار نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث قدّرت بنحو 30.7 مليار دج إلى غاية نهاية أوت الفارط، أي بنسبة 120 بالمائة على أساس سنوي.

ويشهد البنك، السنة الجارية، تحصيل “موارد معتبرة حيث سجّل نسبة نمو في الودائع، سواء من خلال حسابات الإدخار أو حسابات الصكوك، تفوق الـ100 بالمائة وهذا أمر مهم جدا”، يضيف المسؤول، لافتا إلى أن قيمة الودائع المسجلة بنهاية أوت من العام الفارط قدّرت بـ14.01 مليار دج.

وعلى أساس شهري، تعرف الودائع في إطار الصيرفة الإسلامية بذات المؤسسة البنكية نسبة نمو تتراوح بين 7 و8 بالمائة، وفق البيانات الأخيرة للبنك العمومي الذي يسجل في الوقت الحالي -وبعد حوالي سنتين ونصف من إطلاق خدماته المالية الإسلامية- 28 منتوجا منها 7 منتجات بنكية خاصة بالإدخار، و21 منتوجا تمويليا موجّها للأفراد والمهنيين والمؤسسات على حد سواء.

كما تضاعف عدد الحسابات المفتوحة على مستوى الشبابيك الـ100 المخصصة للصيرفة الإسلامية، منتقلا من نحو 21500 حساب في أوت 2022 إلى 42300 حساب بنهاية الشهر ذاته من العام الجاري.

وأفاد أنه تم تسطير برنامج لاستحداث نحو 10 وكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية، منها 5 وكالات سيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز التقارب مع الزبائن مع تحسين التكفل بهم بالنظر إلى “الطلب الكبير جدا المسجل على المنتجات البنكية الإسلامية”.

وأضاف مزاري أن المنتوج الأكثر طلبا على مستوى البنك هو قرض “المرابحة تجهيز”، الذي يسمح للزبائن باقتناء الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية المنتجة محليا.