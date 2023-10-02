“نمّور” والجمباز.. تذكرتان للأولمبياد ونهائي بطولة العالم

حجزت الجزائرية كيليا نمّور المُختصّة في رياضة الجمباز، الإثنين، تأشيرة التأهّل للألعاب الأولمبية 2024.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة الأولمبياد، في صيف 2024.

وجاء تأهّل كيليا نموّر للألعاب الأولمبية، بعد أن اقتطعت تذكرة تنشيط نهائي بطولة العالم للجمباز، الجارية وقائعها بِمدينة أنتويرب البلجيكية منذ الـ 22 من سبتمبر الماضي، وتستمرّ إلى غاية الـ 8 من أكتوبر الحالي.

وهكذا أعادت كيليا نمّور (16 سنة) الجمباز الجزائري إلى ساحة الأولمبياد، بعد غياب عن نسخة العاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2021.

وكانت فرح بوفدان حاملة لواء الجمباز الجزائري، في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016.