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رياضة
رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى يؤكد

“ننتظر الضوء الأخضر لاحتضان البطولة الإفريقية”

الشروق الرياضي
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“ننتظر الضوء الأخضر لاحتضان البطولة الإفريقية”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، أن هيئته ما تزال في انتظار الضوء الأخضر من قبل اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أجل تنظيم البطولة الإفريقية (أكابر) بالجزائر العاصمة (22 -26 جوان2021)، معترفا بـ”الصعوبة الكبيرة” لاستقبال هذا الحدث.

وصرح لوعيل: “ما زلنا ننتظر موافقة اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا من اجل تنظيم هذه المنافسة بالعاصمة. لقد قدمنا طلبا منذ 20 يوما ونحن في الانتظار وإلى حد الآن لم نتلق أي رد، إننا متأخرون جدا لاحتضان هذا الحدث الهام والمؤهل الى أولمبياد طوكيو. في الحقيقة، سيكون أمرا صعبا جدا تنظيم هذا الحدث”.

وتجرى البطولة الافريقية لألعاب القوى، التي كانت مقررة بوهران، من 22 إلى 26 جوان المقبل بملحق “الساطو” التابع للمركب الاولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

وفي بيان لها أفادت الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى انها “في انتظار السلطات الجزائرية لتأكيد تواريخ البطولة القارية” مضيفة أن لجنة متابعة فيروس كورونا “هي الجهة الوحيدة المخولة في اتخاذ القرار اعتمادا على تطور الوباء على الصعيدين الوطني والجهوي”.

من جهته، أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا، البروفيسور رياض محياوي، أنه وإلى حد الآن لم نتلق طلب تنظيم هذه المنافسة، وسنعالجها ريثما تصلنا. لسنا ضد فكرة تنظيم الحدث. لكن علينا معرفة البلدان المشاركة. فمثلا حضور جنوب إفريقيا (بلد تعرض إلى فيروس متحور محلي) من شأنه أن يمثل مشكلة، علينا أن نكون يقظين من أجل تنظيم بطولة كما ينبغي على الصعيد الصحي، من خلال عزل الرياضيين والتعاقد مع مخابر لإجراء الكشوفات الطبية.
ع.ع

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