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الجزائر

هذا هو البرنامج الكامل لحفل ختام ألعاب المتوسط بوهران

الشروق أونلاين
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هذا هو البرنامج الكامل لحفل ختام ألعاب المتوسط بوهران
أرشيف
جانب من تحضيرات الحفل

كشف المدير الفني لحفل ختام ألعاب البحر المتوسط بوهران المايسترو سليم دادة مساء الأربعاء، عن البرنامج الكامل للحفل الذي يحتضنه المركب الأولمبي ميلود هدفي.

حفل الاختتام سيكون “موسيقيا بامتياز”، حسب ما ذكره دادة في بيان أصدره ساعات قليلة قبل الحدث. حيث سيشارك 110 موسيقيين في أوركسترا سيمفونية أورو-جزائرية، تتشكّل من 70 موسيقيا جزائريا، و40 موسيقيا أوروبيا.

وسيشرف على الإخراج التلفزيوني للحفل المخرج جوليان بينيديتي، فيما يقود الأوركسترا الموسيقية بالتناوب ثلاثة مايستروهات جزائريين هم: سليم دادة، زهية زيواني، وفريد عوامر.

في حين أسند تنشيط الحفل الختامي لألعاب المتوسط بوهران إلى الثنائي الإعلامي رياض أبركان وريم عماري.

وستتخلّل الحفل لوحات كوريغرافية بمشاركة 200 راقصا، مع تقديم لوحة خاصة للكوريغراف العالمي صادق.

كما سيستمع متابعو الحفل إلى عدّة أغان جزائرية عالمية الانتشار، لكن بتوزيعات أوركسترالية جديدة.

وسيشهد الحفل أيضا عزف النشيد الوطني “قسما”، بالتوزيع الموسيقي السيمفوني لحفل الافتتاح، مع أداء غنائي لثنائي شبابي.

أمّا عن الفنانين المشاركين في إحياء الحفل، فسيكون المتابعون على موعد مع أصوات كل من: الشاب مامي، أمين بابيلون، جمال لعروسي، علاوة، كمال الحراشي، عبد الله كورد، وفريدة رقيبة.

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