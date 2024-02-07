نهائي إفريقي غير مسبوق

حجز منتخب كوت ديفوار لِكرة القدم سهرة الأربعاء، مقعدا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

وفاز منتخب “الفيلة” بِهدف لِصفر على فريق الكونغو الديموقراطية، في مباراة نصف نهائي “الكان”.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة بِمدينة أبيدجان، تحت إدارة حكم السّاحة إبراهيم معتزّ من ليبيا.

وأمضى الهدف الوحيد والثّمين لِمنتخب كوت ديفوار المهاجم سيباستيان هالر، في الدقيقة الـ 65.

وسبق لِكوت ديفوار بلوغ نهائي البطولة القارّية 4 مرّات، دون احتساب النّسخة الحالية، وتذوّقت حلاوة التتويج مرّتَين آخرها في طبعة 2015. عِلما أن “الكاف” نظّمت 34 بطولة ما بين 1957 و2024.

أمّا منتخب الكونغو الديموقراطية فقد سبق له إحراز كأسَي 1968 و1974، وتجمّدت مشاركته في نصف النّهائي ثلاث مرّات أعوام 1972 و1998 و2015، وحاز الرّتبة الثالثة في مناسبتَين.

وستُواجه كوت ديفوار في النّهائي القارّي منتخب نيجيريا، سهرة الأحد المقبل. وهو أمر غير مسبوق في تاريخ هذه المسابقة الكروية القارّية.

وتتبارى الكونغو الديموقراطية مع منتخب جنوب إفريقيا، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث، سهرة السبت المقبل. وهو أيضا أمر غير مسبوق.