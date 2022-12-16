نهائي المونديال.. هذه هي القنوات الناقلة وبرنامج اليوم الأخير    

أعلنت مجموعة ” بي ان سبور” عن خطتها لبث المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، بما في ذلك التغطية المباشرة والحصرية بلغات عديدة للمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وأفادت المجموعة أن البث سيتوفر على قناتها المفتوحة، في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي.

وقالت المجموعة في منشور لها على حسابها الرسمي عبر فيسبوك، أنها ستتيح مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد، مع تغطية حصرية ومباشرة على قناتها المفتوحة وعلى قناتها الرسمية على يوتيوب.

وأضافت أن التغطية باللغة العربية تبدأ قبل انطلاق المباراة النهائية عند الساعة 6 مساءً في استاد لوسيل، من الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS المفتوحة وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج والعد التنازلي قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة من اليوم التالي.

كما تبدأ التغطية باللغة الإنجليزية في الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 3 مع برنامج “World Cup Daily”، يليه برنامج العد التنازلي من الساعة 1:00 ظهراً حتى 3:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يبدأ النقل الخاص بالمباراة النهائية من الساعة 4:00 عصراً ويستمر حتى 9:45 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

من جهةٍ أخرى، ستبدأ التغطية الحيّة باللغة الفرنسية في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 5، مع برنامج مباشر قبل المباراة عند الساعة 3:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة مباشرة من استاد لوسيل. ويستمر التعليق على المباراة النهائية من الساعة 4:00 حتى 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع الانتهاء من تغطية يوم الأحد ببرنامج مخصّص ما بعد المباراة.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم بين المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في كأس العالم؛ والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب؛ في لقاء يُنتظر أن يكون أحد أكثر الفعاليات مشاهدةً في التاريخ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشكل المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 مناسبةً تاريخيةً لكرة القدم والعالم العربي ولمجموعة beIN، ولذلك حرصنا على توفير فرصة مشاهدة هذه المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين”.

وتابع قائلا “وقدمنا وعداً في بداية هذه البطولة بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويمكننا القول إننا نجحنا في القيام بذلك مع انضمام مليارات المشاهدين لمتابعة البطولة. ومع بقاء مباراتين فقط، نستعد لإنهاء البطولة بشكل مميز كما بدأناها، ولا يسعنا الانتظار لمشاهدة وبث المباراة التاريخية”.