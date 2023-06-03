نهائي جزائري بين قندوسي وبن عيادة في رابطة الأبطال الإفريقية

غربال سيكون الأحد في تقنية الفار في لقاء الأهلي الوداد

يعرف نهائي مسابقة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي، الذي يلعب الأحد بين الأهلي المصري والوداد المغربي والذي يلعب بالقاهرة بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر تواجد لاعبين جزائريين وهما أحمد قندوسي لاعب الأهلي وحسين بن عيادة لاعب الوداد المغربي الذي قد يغيب بسبب إصابة يعاني منها منذ أسابيع.

وأكد أحمد قندوسي لاعب الأهلي المصري، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أنه فريقه جاهز لهذه المباراة الكبيرة، قال قندوسي خلال حديثه عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، أن فريقه في كامل تركيزه للفوز على الوداد المغربي من أجل حصد اللقب الأفريقي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجماهير الحمراء سيكون لها دوراً كبيراً في النهائي.

وأضاف قندوسي أن الأهلي كان على مقربة من مغادرة البطولة الأفريقية ولكنه نجح في الاستمرار والوصول إلى النهائي، وأن الفريق الأحمر حالياً يركز على الفوز باللقب. وأكمل: “الحضور الجماهيري سيعطيك حافز أكبر للعب على الفوز، وأطالب الجماهير بالحضور والمؤازرة طوال الـ90 دقيقة الأولى أمام الوداد، ونحن لن نُخيب ظنهم وسنعمل أقصى ما لدينا للتتويج باللقب”.

وواصل قندوسي تصريحاته مؤكداً أن فريق الأهلي لا يعاني من أي إجهاد بدني وذلك يعود للتحضير والاستعداد الجيد للفريق كما أوضح أنه لا توجد أي إصابات بين اللاعبين.

من جهته، كشفت تقارير صحفية مغربية، أن فريق الوداد البيضاوي المغربي تلقى خبرًا غير سار بسبب عدم تواجد الظهير الجزائري حسين بن عيادة في لقاء الذهاب أمام الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب تقارير صحفية، فإن بن عيادة لن يتواجد في لقاء الذهاب أمام الأهلي، كما أنه لم يرافق البعثة نحو القاهرة.

وأضافت نفس المصادر، أن الطاقم الطبي يحاول تجهيز بن عيادة للقاء الإياب والذي من المقرر أن يقام يوم 11 جوان المقبل على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء. جدير بالذكر أن نهائي النسخة الماضية جمعت بين الوداد والأهلي وانتهت بفوز الأول بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس”.

ويدير لقاء الذهاب بالقاهرة الحكم الليبي معتز إبراهيم، وسيساعده مواطنيه معتز إبراهيم وعطية عيسى والتونسي خليل حساني، أما الحكم الرابع فهو التشادي الحاج محمد اللاهو. ومن المقرر أن يكون التونسي هيثم قيراط حكما للفار، ويساعده الجزائري مصطفى غربال والكاميروني كارين فومو.

أما مباراة الإياب، فسيحكمها الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه الكاميروني الفيس جوي، والكيني جليبريت شيرويت، والجابوني بيير اتشو حكما رابعا، والكيني بيتر كاماكو حكما للفيديو، ويعاونه الموريتاني دحان بيده، والزامبية ديانا شيكوتيشا.