“نهائي دوري الأبطال لن يلعب في أي دولة خارج القارة السمراء”

"السوبرالإفريقي" لعب في السعودية بسبب العرض المالي موتسيبي:

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي في مستهل ولايته الجديدة، مع انتهاء أول اجتماعات المكتب التنفيذي لـ”كاف”، الذي عُقد في غانا، عدم إقامة مباراتي الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في أي دولة خارج القارة السمراء.

وقال موتسيبي: “مباراتا نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقامان في القارة السمراء، ولا يوجد أي عروض لاستقبالهما من البلدان الأخرى. نقلنا كأس السوبر إلى السعودية العام الماضي، بسبب العرض المالي الذي عرضوه علينا، كان الحدث ضخماً، وكما رغب ناديا (الأهلي والزمالك) في إقامته هناك”.

وطبقاً لبيان رسمي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، مساء يوم السبت، فقد كشف موتسيبي النقاب عن اختيار نوابه المنتظر أن يكونوا ضمن المكتب التنفيذي بعد تصويت داخلي، وتصدرهم المغربي فوزي لقجع، الذي اختير نائباً أول لرئيس الاتحاد الأفريقي، بينما نجح رئيس الاتحاد الغاني، كيرت أوكراكو، في نيل ثقة الجمعية العمومية لتولي منصب النائب الثاني، بالإضافة إلى الغابوني بيير آلان نائباً ثالثاً، والكونغولية بستين كازادي نائباً رابعاً عن السيدات، والموزمبيقي فيصل سيدات نائباً خامساً.

وأُعيد انتخاب باتريس موتسيبي رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لولاية ثانية، تمتد بين عامي 2025-2029، بعد ولاية أولى له قاد فيها المسؤولية، منذ عام 2021، حتى الآن، وقد شهدت استحداث بطولة “أفريكان ليغ” لنسخة واحدة، ثم اختفت تماماً عن المشهد، وتم تأجيل نسختها الثانية، ويسود الغموض حول مدى عودتها مستقبلاً لخريطة بطولات “كاف” على صعيد الأندية.