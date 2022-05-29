نهائي رابطة الأبطال إفريقيا الإثنين بين الوداد المغربي والأهلي المصري

لقاء المتعة والإثارة و2.5 مليون دولار في المزاد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، الإثنين، بداية من الساعة الثامنة ليلا، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، التي ستلعب بمركب محمد الخامس بالمغرب، وتعد هذه المرة الثانية التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 التي توج بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الإثارة والمتعة، لما يملكه الفريقان من لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل، ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات. وكان الأهلي والوداد قد تقابلا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2011 وحسم التعادل نتيجة مباراة القاهرة 3/3، كذلك في الدار البيضاء بنتيجة 1/1.

تجدد الموعد في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2016 وانتهى لقاء القاهرة بالتعادل السلبي وفاز الأهلي في الدار البيضاء بهدف لرامي ربيعة،في 2017 واجه الأهلي الوداد خلال 4 مرات، بواقع مرتين في المجموعات وفاز كل فريق بملعبه بهدفين نظيفين، وفي الدور النهائي تعادل الأهلي في برج العرب 1/1 وخسر في الدار البيضاء برأسية وليد الكرتي وتُوج الفريق المغربي باللقب.

وفي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا تقابل الفريقان ونجح الأهلي في الفوز ذهابًا وإياباً، بنتيجة 2/0 في الدار البيضاء و3/1 في القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز، ويساعده مواطنه زاخيل توسي جارفيل ساكيلا وسورو فاتسو مساعد ثاني من ليزوتو،وهيلدر مارتينيز من أنغولا حكم رابع.

وسيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 2.5 مليون يورو، في حين ينال وصيف البطولة على مبلغ1.25 مليون دولار، فيما يتحصل وفاق سطيف وبيترو الأنغولي اللذين خسرا نصف النهائي على مبلغ 875 ألف دولار.