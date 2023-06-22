نهائي كأس الجزائر.. إجراءات خاصة بالأنصار في ملعب وهران

أعلنت مصالح أمن وهران، عن جملة من الإجراءات الخاصة بالأنصار المتنقلين إلى ملعب ميلود هدفي لمتابعة نهائي كأس الجزائر.

وطالبت مصالح أمن وهران في بيان لها، الأنصار الذين لا يحوزون على تذاكر مقتناة من المنصة الإلكترونية، بعدم التنقل إلى الملعب، وعدم التواجد بمحيطه.

وأضافت أن تنقل القصر إلى الملعب يكون رفقة أوليائهم، كما يمنع منعا باتا إدخال الشماريخ والألعاب النارية.

وأعلنت مصالح أمن وهران عن تسخير تشكيل شرطي كامل عبر محيط الملعب لتسهيل سير المركبات، وتوجيه المناصرين الراجلين الحاملين للتذاكر.

ويحتضن ملعب ميلود هدفي بوهران، أمسية الخميس بداية من الساعة الخامسة، نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد وجمعية الشلف، حيث يسعى الشباب للظفر بالكأس التاسعة، فيما يهدف فريق جمعية الشلف للتتويج للمرة الثانية في تاريخه.