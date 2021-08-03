نهائي كأس الرابطة بين شبيبة القبائل ومقرة يوم 10 أوت

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، على موقعها الرسمي عن إجراء نهائي كأس الرابطة يوم الثلاثاء 10 أوت، في ملعب 5 جويلية.

وجاء الإعلان عن تاريخ نهائي كأس الرابطة، الذي سيجمع بين شبيبة القبائل ونجم مقرة، بعد موافقة السلطات على التاريخ الذي تم اقتراحه من طرف الرابطة.

وكانت الرابطة قد اقترحت من قبل تاريخ 30 أو 31 جويلية الماضي، لإجراء النهائي، غير أنها لم تتلق الرد من قبل السلطات حينها، لتقترح بعدها تاريخ 10 أوت الذي تم الموافقة عليه.

وبتحديد نهائي كأس الرابطة يوم 10 أوت الجاري، ستتمكن “الفاف” من إرسال قائمة الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسة الإفريقية، حيث ستحدد الجولة الـ35 التي تلعب يوم 9 أوت، الفريقين المعنيين برابطة أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث الذي يلعب كأس الكونفدرالية، ويتحدد يوم 10 أوت الفائز بمباراة نهائي كأس الرابطة، والذي سيكون الممثل الثاني للجزائر في “كأس الكاف”، على أن ترسل قائمة الأربعة أندية الممثلة للجزائر إفريقيا في ذات اليوم قبل منتصف الليل، وهو الأجل المحدد من طرف الإتحاد الإفريقي.