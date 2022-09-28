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رياضة

نهائي كأس العالم سيكون بين هذين المنتخبين.. محرك غوغل يُحدث جدلا؟

الشروق الرياضي
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نهائي كأس العالم سيكون بين هذين المنتخبين.. محرك غوغل يُحدث جدلا؟
ح.م
ملعب لوسيل الذي سيحتض نهائي كأس العالم

في حادثة غريبة، كشف محرك البحث “غوغل” عن المنتخبين اللذين سيخوضان المباراة النهائية لكأس العالم على ملعب “لوسيل” في قطر، فهل أخطأ غوغل أم تنبأ بذلك؟

وعرض “غوغل” لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

وحسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فقد أظهر “غوغل” اسمي الفريقين لدى بحث كثيرين عن المباريات التي سيحتضنها ملعب “لوسيل”.
وأثار منشور “غوغل” تساؤلات كثير من المستخدمين عن سبب عرض اسمي البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته في التنبؤ.

ووفق “آس” فقد عدّل “غوغل” بعد فترة قصيرة من منشوره، تاركا عشاق منتخبي “الديوك” و”راقصي السامبا” في تساؤل بشأن إمكانية تحقق ذلك التنبؤ.

وإن صدقت توقعات “غوغل” فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج “الديوك” باللقب لأول مرة في مسيرته.

وسيلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر بمجموعة تضم كلا من أستراليا والدنمارك وتونس، في حين ستواجه البرازيل كلا من صربيا وسويسرا والكاميرون.

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