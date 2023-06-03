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رياضة

نهائي كأس الكاف.. المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا

عمر سلامي
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نهائي كأس الكاف.. المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بيانا
أرشيف
جماهير الاتحاد في مدرجات ملعب 5 جويلية

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا، بمناسبة لقاء إياب نهائي كأس الكاف، بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز التنزاني.

وفي بيانها، دعت المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين المتنقلين إلى ملعب 5 جويلية، للتحلي بقواعد السياقة السليمة وتوخي الحيطة والحذر، موازاة مع التقلبات الجوية، التي تعرفها عدة من مناطق من الوطن.

كما تمنت المديرية العامة للأمن الوطني عودة ميمونة لكل المناصرين بعد نهاية اللقاء، ودعتهم إلى عدم الإفراط في السرعة وتجنب المناورات الخطيرة في الطريق.

ويواجه اتحاد العاصمة، يونغ أفريكانز، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية في إطار إياب نهائي كأس الكاف.

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