نهائي مونديالي تاريخي بين فرنسا والأرجنتين

تأهّل منتخب فرنسا بطل العالم سهرة الأربعاء لِنهائي المونديال، نسخة قطر 2022.

وفازت فرنسا على منتخب المغرب بِنتيجة (2-0)، في مباراة لُعبت ضمن إطار نصف نهائي كأس العالم، وأدارها طاقم تحكيم من المكسيك.

وسجّل هدفَي منتخب فرنسا كلّ من: المدافع تيو هرنانديز في الدقيقة الـ 5، والمهاجم البديل راندال كولو مواني في الدقيقة الـ 79.

واللّافت أن الفرنسي راندال كولو مواني سجّل هدفا بِسرعة البرق، حيث هزّ شباك الحارس المغربي ياسين بونو بِمجرّد ما دخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله عثمان دمبيلي! وبِالضّبط وقّع هدفا بعد 44 ثانية فقط من منحه فرصة اللّعب.

وبات تيو هرنانديز وقد أمضى أوّل هدف في المونديال، مثلما هو الشّأن لِزميله راندال كولو مواني.

وشهدت هذه المباراة بعد 21 دقيقة فقط من انطلاقها، اضطرار القائد والمدافع المغربي رومان سايس إلى مغادرة أرضية الميدان، بِداعي إصابة في الفخذ. واستبدله مدربه وليد الركراكي بِزميله سليم أملاح.

وتُجرى المباراة النهائية للمونديال بين منتخبَي فرنسا والأرجنتين، بِملعب “لوسيل” الأحد المقبل انطلاقا من الساعة الرّابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

ونظّمت “الفيفا” 21 بطولة لِكأس العالم ما بين 1930 و2018، وخلال هذه الفترة لم يسبق أن كان منتخبا فرنسا والأرجنتين طرفَي النهائي. ما يعني أن لقاء الأحد المقبل يكتسي طابعا تاريخيا.

ودون احتساب نسخة قطر 2022، سبق لِمنتخب “الديكة” تنشيط ثلاثة نهائيات مونديالية، وأحرز كأسَي طبعتَي 1998 و2018.

ولكن قبل النهائي، ولِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع مساء السبت المُقبل، تلعب المغرب مع منتخب كرواتيا.