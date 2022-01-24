نهاية أسبوع مصيرية ليوسف بلايلي من أجل حسم مستقبله

رفض عرضا فرنسيا وبلماضي ينتظر الجديد

رفض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عرضا جديدا من الدوري الفرنسي رغم تبقي أسبوع واحد فقط قبل غلق سوق التحويلات الشتوية في أوروبا، وهو الذي يتواجد دون فريق منذ فسخ عقده مع نادي قطر القطري الشهر الماضي، وفي الوقت الذي يصر فيه على اللعب في أحد الأندية الأوروبية.

وكان يوسف بلايلي قدم أداء مخيّبا مع “محاري الصحراء” في كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون، عقب الإقصاء من الدور الأول بالبطولة، ما لم يسمح له بالبروز في هذه المنافسة، وهو الذي كان يعوّل على هذه البطولة من أجل خطف الأنظار والحصول على عروض كثيرة تضعه في موقع قوة قبل الفصل في وجهته المستقبلية.

وقالت مصادر إعلامية متطابقة إن والد يوسف بلايلي، الذي هو في نفس الوقت وكيل أعماله، رفض عرضا من نادي بوردو الفرنسي، من منطلق أن الأخير يصارع من أجل البقاء في الدوري الفرنسي “الليغ 1″، وهي وضعية لا تساعد كثيرا بلايلي الباحث عن عرض أفضل من الناحية الفنية والرياضية، على اعتبار أنه لا يريد المغامرة بالإمضاء لفريق قد يجد نفسه في الدرجة الثانية الموسم المقبل، علما إن بلايلي رفض أيضا عرضا من نادي سانت إيتيان الفرنسي لذات الأسباب أيضا، خاصة أن الأخير يقاتل من أجل النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية

إلى ذلك، كشفت مصادر عليمة مطلعة على ملف بلايلي بأن ابن الباهية حسم وجهته بنسبة كبيرة جدّا، دون الكشف عن هوية النادي الذي سيلعب له، مكتفية بالتأكيد على أن مستقبله سيكون أوروبيا، بدليل أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، كان صرح في آخر خرجة إعلامية له بأن بلايلي حسم في وجهته المقبلة ولم تتبقى إلا بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عن الصفقة، لا سيما أن أياما معدودة فقط تفصلنا عن غلق سوق التحويلات الشتوية.