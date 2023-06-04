نهاية أسطورة إبراهيموفيتش

أعلن نجم كرة القدم السويدية زالاتان إبراهيموفيتش مساء الأحد، عن اعتزال مُمارسة رياضة كرة القدم.

وقال إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 سنة: “حان الوقت لِتوديع رياضة كرة القدم”.

وألقى “إبرا” خطاب الوداع بِملعب “سان سيرو” وأمام جماهير فريقه ميلان آسي، الذي واجه الضّيف نادي هيلاس فيرونا، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإيطالية. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

ولم يلعب المهاجم إبراهيموفيتش أيّ لقاء رسمي منذ الـ 24 من مارس الماضي، تاريخ مشاركته مع منتخب بلاده السويد ضدّ الزّائر البلجيكي، ضمن إطار تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024. وذلك بِداعي إصابة في السّاق.

وأبصر إبراهيموفيتش النّور بِمدينة مالمو السويدية في أكتوبر من عام 1981، من أبوَين ينتميان إلى البوسنة والهرسك، مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد الاسكندنافي.

وارتدى إبراهيموفيش أزياء أندية مالمو، وأجاكس الهولندي، وجوفانتوس رفقة الإنتر والميلان من إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوس أنجلس غالاكسي الأمريكي. مُزيّنا رفوف خزانته بِعدّة تتويجات، أبرزها (مثالا وليس حصرا): لقب بطولة إيطاليا أعوام 2007 و2008 و2009 و2011 و2022، وإسبانيا 2010، والدوري الأوروبي عام 2017.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، شارك مع السويد في 122 مباراة ما بين 2001 و2023، وسجّل 62 هدفا.

وهكذا ودّع عالمُ كرة القدم لاعبا موهوبا من طينة زلاتان إبراهيموفيتش، وأيضا مُثيرا للجدل رياضيا وإعلاميا.