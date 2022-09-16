نهاية أسطورة ملعب “سان سيرو”

تعتزم سلطات مدينة ميلانو الإيطالية تهديم الملعب الشهير “سان سيرو”، وتشييد منشأة رياضية بديلة.

ويُخطّط مسؤولو مدينة ميلانو لِتهديم ملعب “سان سيرو”، وبناء ميدان جديد في آجال لا تتعدّى عام 2028. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته الجمعة.

ويُفسّر مسؤولو مدينة ميلانو هذا القرار، بِأن الملعب الجديد سيرفع من المستوى الفني ونتائج الناديَين العملاقَين “الروسونيري” و”النيراتزوري”، وأيضا يُمكّن إدارتَي الفريقَين من الاستفادة من موارد مالية معتبرة، ذلك أن المنشأة الرياضية الجديدة ستكون مُزوّدة بِمرافق عصرية، سواء تجارية أو خاصّة بِمجالات أخرى.

وستعقد السلطات المحلّية لِمدينة ميلانو عدّة اجتماعات مع مُمثّلي الفريقَين في الأيّام القليلة المقبلة، ترتكز على أساس الملعب الجديد. مع الإشارة إلى أن إدارتَي ناديَي ميلان آسي والإنتر وافقتا على العرض المُقترح عليهما.

وكان ملعب “سان سيرو” قد دُشّن عام 1926، ورُمّم في عدّة مناسبات. كما احتضن عدّة مقابلات ومنافسات كبيرتَين، أبرزها: كأس العالم 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي رابطة أبطال أوروبا أعوام 1965 و1970 و2001 و2016.

ويحلو لِمسؤولي وأنصار فريق الميلان تسمية الملعب بـ “سان سيرو”، مقابل “جوسيبي مياتزا” لدى نظرائهم في الإنتر.