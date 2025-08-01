“نهاية البطولات شهر ماي وعلينا احترام الرزنامة بصرامة”

رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، أمين مسلوق يؤكد:

شدد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، أمين مسلوق، على ضرورة الاحترام “الصارم” لرزنامة الموسم الكروي المقبل “2025-2026” للرابطة الأولى موبيليس، التي سحبت الخميس.

وصرح مسلوق – في كلمة قبل عملية سحب القرعة – قائلا:” ينبغي احترام الرزنامة حرفيا، ففي كل نسخة من منافسة كأس العالم، يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مذكرة لكل الاتحاديات الوطنية يطالب فيها بضرورة إنهاء البطولات في شهر ماي. سنكون إذن، أمام حتمية احترام الرزنامة بصرامة”.

وأشار رئيس الرابطة المحترفة إلى التحديات العديدة التي تنتظر كرة القدم الوطنية خلال الموسم الكروي الجاري، وخاصة منها المشاركة في الدورات الدولية. وقال في هذا السياق:” ستكون منتخباتنا الوطنية أمام تحديات كبيرة: كأس إفريقيا للاعبين المحليين، كأس إفريقيا للأمم، الكأس العربية للفيفا، وإن شاء الله كأس العالم، مما يتطلب منا ضرورة احترام رزنامة البطولة”.

وذكر المسؤول الأول للهيئة المسيرة للمنافسة المحترفة بأن الموسم الماضي تميز بتأجيل عدة مباريات، وهي وضعية مخالفة لتوجيهات الرابطة على حد قوله، وتأسف لهذا الأمر قائلا:” هذه الوضعية لم تكن في صالح الرابطة”، مناشدا الأندية بضرورة تحقيق تنسيق أفضل مع الرابطة المحترفة من أجل ضمان “النجاح الكامل للموسم القادم الذي يعتبر صعبا”.

أخيرا، أشاد مسلوق بصعود مستقبل الرويسات ونجم بن عكنون للرابطة الأولى، كما تمنى كل النجاح للأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية للأندية لكل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في كأس رابطة الأبطال واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية.