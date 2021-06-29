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الجزائر
لاحتوائهما على ملوثات مضرة بصحة الإنسان والبيئة.. ابتداء من هذا الخميس

… نهاية البنزين العادي والممتاز!

خ.م
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… نهاية البنزين العادي والممتاز!

سيكون البنزين بدون رصاص الوقود الوحيد على مستوى السوق الوطنية وسيكون متاحا على مستوى كل المحطات ابتداء من الفاتح من جويلية، حيث سيتم التخلي نهائيا عن البنزين العادي والممتاز لاحتوائهما على ملوثات مضرة بصحة الإنسان والبيئة .

وأكد رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل الجاهزية والشروع في التخلي نهائيا عن توزيع البنزين المزود بالرصاص بدءا من الخميس المقبل، مشيرا إلى أن شركة سوناطراك وصلت إلى مستويات إنتاج تغطي الاستهلاك الوطني من البنزين دون رصاص وبمعدل 4 ملايين طن سنويا.

وأوضح رشيد نديل، للقناة الإذاعية الأولى أن “الاستغناء نهائيا عن البنزين الممتاز يأتي تنفيذا لقرار من وزير القطاع وأن شركة سوناطراك تنتج سنويا  4 ملايين طن من البنزين الخالي من الرصاص في حين يتراوح فيه الاستهلاك الوطني من هذه المادة ما بين 3.7 و3.8 ملاين طن لذلك فالإنتاج سيغطي كل الطلب الداخلي”.

وتعرف محطات البنزين استعدادات حثيثة للشروع في التخلي نهائيا عن البنزين “الممتاز” و”العادي” وتسويق البنزين دون رصاص فقط – فضلا عن المازوت – في وقت يبدي فيه المواطن ارتياحا كبيرا لتسويق هذا النوع من البنزين، حيث ثمن المواطنون هذا القرار بالنظر للتلوث الجوي الذي أصبحت تعرفه كل المدن الكبرى في الجزائر وانعكاس ذلك على صحة المواطنين .

ويندرج القرار في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي والمضي قدما نحو استهلاك أنواع نظيفة من الوقود، بحسب آمال عزوز، نائب رئيس قسم التسويق في نفط الفرع قسنطينة، والتي كشفت لإذاعة ميلة أن الاستراتيجية التي اتخذتها نفطال وشرعت فيها هي استراتيجية وطنية ودولية تهدف إلى التخلص النهائي من الرصاص وأن الجزائر خطت خطوة إلى الأمام تبعا لما تمتلكه الحظيرة الوطنية  للسيارات التي تحصي 95 بالمائة من السيارات الجديدة وهي مزودة بجهاز الحد من تلويث الجو في نظام عوادمها  “catalyseur”.

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