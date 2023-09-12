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رياضة

نهاية التصفيات.. هذه هي المنتخبات التي تأهّلت لـ “كان” 2024

علي بهلولي
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نهاية التصفيات.. هذه هي المنتخبات التي تأهّلت لـ “كان” 2024
ح.م

أُسدل سهرة الثلاثاء ستار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 لِكرة القدم، بِإجراء آخر مباراة.

واتّضحت هُوِّية آخر منتخبَين يحجزان مقعدَيهما في “كان” كوت ديفوار، وهما الكاميرون وناميبيا.

وفازت الكاميرون بِثلاثية نظيفة على الزّائر البورندي، في الفوج الثالث. فتشكّل جدول الترتيب النّهائي كالتالي:

1- الكاميرون

2- ناميبيا

3- البورندي

ويجدر التذكير بِأن هذا الفوج ضمّ أيضا منتخب كينيا، لكن “الكاف” أقصته في تاريخ سابق، بِسبب معاقبة “الفيفا” بِتجميد نشاطات اتحاد الكرة المحلّي.

وهكذا تأهّل منتخبا الكاميرون وناميبيا للبطولة الإفريقية 2024، نظير إقصاء الفريق البورندي.

وقبل نسخة 2024، تأهّلت الكاميرون 19 مرّة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، وحصدت 5 ألقاب في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017. أمّا فريق ناميبيا، فشارك في 3 مناسبات آخرها في طبعة 2019، وخرج في كلّ استحقاق من الدور الأوّل.

ولم تضبط “الكاف” بعد تاريخ تنظيم مباراة المغرب والزّائر الليبيري، التي تأجّلت بِسبب الزلزال. عِلما أن الأمور حُسمت سابقا في هذا الفوج، بِتأهّل جنوب إفريقيا والمغرب، وإقصاء ليبيريا. أمّا منتخب زيمبابوي فكان قد عرف المصير ذاته للفريق الكيني.

المنتخبات الـ 24 التي ستُشارك في “كان” 2024:

كوت ديفوار، السنيغال، الجزائر، تونس، مصر، نيجيريا، الكاميرون، غانا، جنوب إفريقيا، مالي، المغرب، بوركينا فاسو، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، غينيا الإستوائية، موريتانيا، الكونغو الديموقراطية، زامبيا، أنغولا، تنزانيا، جزر الرّأس الأخضر، غامبيا، الموزمبيق، ناميبيا.

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