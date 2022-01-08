نهاية الجدل.. “الخضر” سيلعبون إياب تصفيات المونديال بِالجزائر

يلعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مباراة العودة للدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، داخل القواعد.

جاء ذلك، السبت، في بيان نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. حيث قال إن هيئته ستستند إلى ترتيب “الفيفا” لِشهر نوفمبر 2021، مُوضّحا أن منتخبات الجزائر والسنيغال وتونس والمغرب ونيجيريا تنتمي إلى المستوى الأوّل، وتستفيد من إجراء مقابلات العودة بِميادينها.

وبِالمقابل، تنتمي منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديموقراطية إلى المستوى الثاني، وتلعب مقابلات العودة بعيدا عن الدّيار.

ويعني هذا القرار أن زملاء الجناح والقائد رياض محرز سيلعبون أمام واحد من المنتخبات التالية: مصر أو الكاميرون أو غانا أو مالي أو الكونغو الديموقراطية. مع تنظيم لقاء العودة بِالجزائر.

وأضاف بيان “الكاف” يقول إن القرعة ستُسحب بِالكاميرون في الـ 22 من جانفي الحالي، وتُفرز 5 مقابلات، يتبارى فيها منتخب من المستوى الأوّل مع منافس له من المستوى الثاني، ذهابا وإيابا.

وينتهي الدور الأخير من التصفيات، بِتأهّل خمسة منتخبات تُمثّل قارّة إفريقيا في مونديال قطر، المُقرّر تنظيمه ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وهكذا سيلعب المنتخب الوطني “كان” الكاميرون 2022 بِنوع من الأريحية، مثلما هو الشأن لِبعض الفرق المتنافسة. بعدما أُشيع في تاريخ سابق أن ترتيب “الفيفا” لِشهر جانفي الحالي، سيكون المقياس لِضبط المستويَين الأوّل والثاني في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، مع احتمال خلط الترتيب الحالي.

غير أن هيئة الرئيس باتريس موتسيبي لم تُحدّد موعد تنظيم شطرَي الذهاب والإياب من الدور الأخير لِتصفيات المونديال. ويُرجّح هنا أن يكون تاريخ أواخر مارس المقبل موعدا لِهذه المحطّة الحاسمة.