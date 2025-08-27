“نهاية الحرب على غزة”.. هل تراجع ترامب عن تصريحاته؟

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأكيده على أن الحرب على غزة ستنتهي “بشكل حاسم” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين، خلال اجتماع مع إدارته الثلاثاء: “لا يوجد حل نهائي، إنها مستمرة منذ فترة طويلة”.

ورداً على سؤال عن تصريحاته الاثنين، بشأن إمكانية خروج نتيجة قطعية في غزة خلال بضعة أسابيع، أكد ترامب أنه ليس من الممكن توقع أي شيء نهائي بالخصوص.

وأضاف: “لا شيء حاسماً، هذا الوضع مستمر منذ زمن طويل. نتحدث هنا عن آلاف السنين، الوضع هناك مستمر دون أي نتيجة حاسمة، وآمل أن تُحل مشاكل غزة والتي بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت”.

والاثنين، أشار ترامب إلى أن الوضع في غزة سيئ للغاية، وقال: “أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة جيدة وحاسمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة”.

وقال إنّ هناك جهداً دبلوماسياً “جاداً للغاية” بشأن غزة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يُواجه في الكيان الصهيوني إدانة عالمية بعد هجوم على مستشفى ناصر في غزة أسفر عن استشهاد 20 شخصا، بينهم 5 صحفيين وعاملين طبيين.

ومن جهتها أكدت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترأس، اليوم الأربعاء، “اجتماعاً موسعاً” بشأن غزة في البيت الأبيض.

ويأتي هذا الاجتماع الموسع برئاسة ترامب تزامناً مع اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره اللصهيوني جدعون ساعر في واشنطن يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.