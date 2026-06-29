-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
نهاية الحملة
باقي بوخالفة
2026/06/29
13
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هكذا ستكون الأسئلة في الامتحان المهني لترقية مستخدمي التربية
تنبيه: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 38 ولاية
“بيتشو” يُجدّد التأكيد.. “الجزائر ولاّدة للأبطال”
أكثر من 10 آلاف عون حماية مدنية لتأمين موسم الاصطياف
“مجانين” برخص سياقة يعبثون بالأمن المروري على الطرقات
تدقيق رقمي لملفات مليون مترشح في مسابقة الأساتذة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
“لا ندم على مؤامرة خيخون 1982 ولن نعتذر”
2026/06/27
مدرب النمسا يضغط على “الفيفا” والتحكيم
2026/06/27
بيتكوفيتش يكشف عن غيابات “الخضر” أمام النمسا
2026/06/27
قريشي: هذا النّمساوي “النّزيه” رفض التواطؤ مع الألمان
2026/06/26
ألمانيا جاهزة لتصنيع السيارات في الجزائر وهذه أجندة زيارة 6 شركات!
2026/06/27
الرأي
المزيد
نواح أهل مراكش
عبد الناصر بن عيسى
2026/06/29
تهبُّ الرياح بما لا تشتيه السفن
عمار يزلي
2026/06/29
الإنسان… بين خطيئة آدم وخطيئة الشّيطان! (2)
سلطان بركاني
2026/06/29
بوعلام روتايو وبرونو صنصال
د.عثمان عبد اللوش
2026/06/29
لا تتركوا “نواب الكذب” يتسلّقون على ظهوركم!
عبد الحميد عثماني
2026/06/28