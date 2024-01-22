نهاية “الكان” لِمُحمد صلاح

يكون قائد منتخب مصر محمد صلاح مساء الإثنين، قد ودّع نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وكان المهاجم صلاح قد تعرّض لِإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، مساء الخميس الماضي.

وسيغيب صلاح لِمدّة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوما من الآن، ويخضع خلالها للعلاج والرّاحة. يقول مدير أعماله رامي عباس عيسى، في تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر“، مساء الإثنين.

وكان اتحاد الكرة المصري في تاريخ سابق، قد أعلن عن التحاق محمد صلاح بِناديه ليفربول الإنجليزي للعلاج هناك، مع إمكانية العودة إلى كوت ديفوار، إذا استطاع منتخب بلاده بلوغ محطّة نصف النّهائي. ولكن تغريدة “المناجير” كشفت عن خطورة الإصابة، وانتهاء البطولة الإفريقية 2024 لِقائد منتخب مصر.