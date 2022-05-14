نهاية المشاركة الإفريقية لِوفاق سطيف

انتهت المشاركة القارّية لِنادي وفاق سطيف سهرة السبت، في المربّع الذّهبي لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتعادل وفاق سطيف بِنتيجة (2-2) مع الضيف نادي الأهلي المصري، لِحساب إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، تحت إدارة حكم الساحة التونسي صادق سالمي.

وكان الوفاق قد انهزم بِرباعية نظيفة في لقاء الذهاب، وهي الحصيلة العامّة التي أبعدته عن النهائي الإفريقي.

وسجّل هدفَي “النّسر الأسود” في لقاء العودة كلّ من: متوسط الميدان أحمد كندوسي في الدقيقة الـ 45، والمهاجم رياض بن عياد في الدقيقة الـ 61. بينما أمضى توقيعَي الأهلي المصري اللاعب أحمد رضوان في الدقيقة الثانية، ومحمد شريف في الوقت بدل الضائع (90+2).

ويُعاني وفاق سطيف أزمة مالية غيّبته عن التتويجات، حيث كانت سنة 2017 آخر موعد له مع الألقاب: البطولة الوطنية والكأس الممتازة.

ويلعب الأهلي المصري نهائي رابطة أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، في الـ 30 من ماي الحالي.