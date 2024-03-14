نهاية المغامرة الأوروبية لِعمّورة

خرج اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة وفريقه سان جيلواز البلجيكي مساء الخميس، من مضمار منافسة دوري المُؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق سان جيلواز بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي فنربخشة التركي، لِحساب إيّاب الدور ثمن النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة البلجيكية قد خسر بِميدانه ذهابا (0-3)، وهي الحصيلة العامّة التي أقصته.

وغاب المهاجم عمّورة عن لقاء العودة بِسبب عقوبة الإيقاف، بعدما شارك أساسيا مع فريقه سان جيلواز في مواجهة الذّهاب.

ونال عمّورة إنذارا ثانيا في لقاء الذّهاب، أعاقه عن اللّعب في مباراة العودة. وفقا للوائح المنافسة.