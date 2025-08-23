نهاية المغامرة الإفريقية للمنتخب المحلي

ودّع المنتخب الوطني المحلي لِكرة القدم مساء السبت، سباق بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025، من محطة ربع النهائي.

وخسر محليو “الخضر” أمام نظرائهم السودانيين بِواقع ركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، في الوقتَين الأصلي والمُمدّد.

وأُقيمت فعّاليات هذه المقابلة بِتنزانيا، تحت إدارة حكم الساحة كليمون فرانكلين كبان من كوت ديفوار. بِمساعدة مواطن له وأيضا زميل لهما من غامبيا.

ومقارنة بِالمباراة الأخيرة أمام النيجر لمّا أجرى ثلاثة تغييرات، عاد الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى تشكيلته الأساسية “التقليدية” التي اعتمد عليها في بداية المنافسة.

وتميزّ الشوط الأول بِالتكافؤ إلى حدّ ما، وفي المرحلة الثانية، باغت السودانيون شباك الحارس الجزائري زكريا حلفاوي بِهدف مبكّر في الدقيقة الـ 48، سجّله المدافع والقائد أيوب غزالة ضد مرماه، بعد خطأ فادح ارتكبه زميله في الخط الخلفي آدم عليلات.

وأجبرت هذه الوضعية المدرب بوقرة على إدخال مهاجمَين، بينهما سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 57، الذي تمكّن من معادلة كفّة النتيجة بعد 16 دقيقة من تعويضه لِزميله عبد النور بلحسيني.

ورفع بيازيد غلّته إلى 3 أهداف في منافسة “الشان”، وأنهى المنافسة هدّافا للمنتخب الوطني المحلي.

وإذا كان أمين محيوس وبيازيد قد نجحا في التسجيل خلال سلسلة ركلات الترجيح، فإن زميلَيهما مهدي مرغم وزكريا دراوي أخفقا في هزّ الشباك السودانية.

وفشل المنتخب المحلي – على الأقل – في تكرار سيناريو المشاركتَين السابقتَين، لمّا بلغ نصف نهائي “شان” 2011 وتموقع رابعا، ونشّط نهائي طبعة 2023.

وسيعود رجال بوقرة إلى المنافسات الرسمية في الفاتح من ديسمبر المقبل، للدفاع عن لقبهم العربي بِقطر.