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رياضة

نهاية الموسم لدوار ومرزوقي

ع.ع
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نهاية الموسم لدوار ومرزوقي

عوقب مدافع نادي بارادو، يوسف دوار بأربع مباريات منها مباراتان موقوفتا التنفيذ بسبب “شتمه لرسمي”، بحسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم، بالإضافة للتوقيف، سلطت غرامة مالية على ابن مدينة وهران قدرها 40 ألف دينار، بحسب نفس المصدر.

كما عاقبت لجنة الانضباط للرابطة، مهاجم شباب بلوزداد، خير الدين مرزوقي بثلاث مباريات منها مباراة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار بسبب “اعتدائه على منافس”، وبالتالي، نهاية الموسم للاعبين باعتبار أن البطولة لم يتبق منها سوى ثلاث جولات.

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