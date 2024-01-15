نهاية حزينة للاعب غاني فضّل البقاء مع ناديه وعدم المشاركة في “الكان”

بعدما قرّر عدم الانضمام لمنتخب بلاده في “الكان” ، تعرض الغاني عبدول فاتاو للطرد في مباراة ناديه ليستر سيتي أمام كوفينتري سيتي في بطولة الدرجة الأولى الإنجليزية، الأمر الذي سيحرمه من اللعب 3 مباريات.

وسيعود فاتاو للمشاركة مع ليستر سيتي في 10 فيفري، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي رفض اللاعب المشاركة فيها مع المنتخب الغاني.

وتعرض اللاعب الغاني لانتقادات كثيرة بعدما رفض المشاركة مع منتخب بلاده، وسخر كثيرون منه بعد تعرضه للطرد وهاجموه بتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.