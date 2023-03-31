نهاية زيارة لجنة المعاينة للمكتب الدولي للجزائر

في إطار تقييم ملف الترشيحات لتنظيم نهائيات "كان" 2025

أنهت لجنة المعاينة التابعة للمكتب الاستشاري الدولي “رولان بيرجي استراتيجي” زيارتها للجزائر، عقب جولة استغرقت ثلاثة أيام قادتها لملاعب ميلود هدفي (وهران)، الشهيد حملاوي (قسنطينة)، 19 ماي 1956 (عنابة)، الدويرة، نيلسون مانديلا (الجزائر)، مصطفى تشاكر (البليدة)، حسب بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتندرج الزيارة في إطار تقييم ملف الترشيحات لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 التي كانت مقررة آنفا بغينيا قبل أن يتم سحبها منها بسبب التأخر في إنجاز المنشآت المختلفة. وعرفت زيارة ملعب الدويرة الذي ما زالت الأشغال جارية به قبل التنقل إلى مدينة الورود، حيث استقبل الوفد من طرف أحمد معبد، والي البليدة الذي كان مرفقا بأعضاء مكتبه التنفيذي. خلال المحطة البليدية، دعا الوالي أعضاء الوفد إلى متابعة عرض-فيديو، تطرق إلى الإمكانات التي تزخر بها الولاية وخاصة مشروع إعادة ترميم ملعب مصطفي تشاكر، وذلك بتقنية ثلاثية الأبعاد.

بعدها تنقل أعضاء مكتب “رولان بيرجي استراتيجي” إلى ملعب مصطفى تشاكر لمعاينته رفقة المكلفين بالمشروع الذين قدموا كل التفاصيل المتعلقة بإعادة ترميم الملعب. وواصلت البعثة مهمتها بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وهي المحطة الأخيرة للزيارة، حيث تابع أعضاء المكتب باهتمام كبير عرضا للفيديو وشروحات حول الملعب قبل القيام بجولة في كل أنحاء المرفق الرياضي.

وانتهت الزيارة بجلسة عمل بقاعة المحاضرات بحضور ممثلي المكتب وأعضاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. يذكر أن هذه الزيارة تندرج في إطار تقييم الترشيحات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، التي انطلقت يوم 26 أكتوبر 2022، حيث سيواصل المكتب مهمته في نيجيريا والبنين، حيث قدم البلدان ملف ترشح مشترك، ثم زامبيا، قبل أن تعلن الكنفدرالية الإفريقية في تاريخ لم يحدد بعد، عن هوية البلد الذي سيحتضن هذه النسخة من المنافسة القارية.