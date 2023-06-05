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الجزائر
بعد ساعات من الترقب و"السوسبانس"

نهاية سعيدة لقضية تأخر تأشيرات الحجاج بوهران

سيد أحمد فلاحي
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نهاية سعيدة لقضية تأخر تأشيرات الحجاج بوهران
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عاش مئات المقبلين على أداء فريضة الحج بوهران على أعصابهم، خاصة منهم المتوجهين إلى البقاع المقدسة في رحلات يوم الثلاثاء 6 جوان الجاري، جراء تأخر وصول التأشيرات الخاصة بالحج، على بعد ساعات قليلة من الإقلاع نحو البقاع المقدسة، فبولاية وهران، كانت الأعصاب مشدودة والقلوب خفاقة، والإرتباك سائدا وسط ضيوف الرحمن وذويهم، الذين ظلوا ينتظرون الخبر السعيد الذي وصل ليثلج صدور المعنيين، قبل ساعات من التوجه نحو المطار، والسبب هو مشكل تقني جرى حله، بما مكن الحجاج من التأشيرة حسب ما علمناه من مصادر من داخل مديرية التنظيم والوسائل العامة بولاية وهران.
هذا المشكل التقني، زرع الشكوك والريبة في نفوس ضيوف الرحمن، خاصة من هم معنيون بالسفر بعد ساعات قليلة، وفي هذا السياق قال مرافق سيدة مقبلة على السفر يوم الثلاثاء ضمن رحلة الخطوط الجوية الجزائرية، أن التأخر غير مفهوم، وما زاد من توتر أعصابهم، أنهم تلقوا مكالمات من ولاية وهران، تطلب منهم التقرب من المكتب الخاص بالحجاج، لمنحهم وثيقة التأشيرة، لكن حين وصولهم صدموا بخبر أن هنالك خللا وستتم معاودة الاتصال بهم لاحقا بمجرد وصول الفيزا، وهي الحادثة التي أحبطت معنويات الحاجة الطاعنة في السن.
من جهة ثانية، أكدت مصادر من مديرية التنظيم بولاية وهران، أن المشكل يتعلق بخلل تقني أصاب البوابة الإلكترونية، ما صعب وصول التأشيرات في الوقت المحدد.
علما أن الإشكال تم حله في الوقت المناسب، وكانت نهاية سعيدة أنست الحجاج اللحظات العصيبة التي عاشوها.

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