نهاية عملية احتجاز رهائن في مطار هامبورغ بألمانيا

أفادت شرطة هامبورغ بنهاية عملية احتجاز الرهائن التي قام بها رجل مسلح في مطار المدينة، وهي العملية التي تسببت بتوقف الرحلات وإجلاء المسافرين.

أفادت الشرطة الألمانية بنهاية عملية احتجاز الرهائن التي قام بها رجل مسلح في مطار هامبورغ، وهي العملية التي تسببت بتوقف الرحلات وإجلاء المسافرين.

الشرطة أفادت في بيانها أن، مساء أمس السبت 4 نوفمبر، قام رجل تركي الجنسية ويبلغ 35 عاما باقتحام مدرج المطار بسيارة بعد اختراقه لحاجز في منطقة البوابة الشمالية لمطار هامبورغ بسيارته.

حسب بيان الشرطة، فالرجل الذي كان يحمل معه ابنته التي تبلغ من العمر 4 سنوات أطلق رصاصة كما قام بتفجير عبوتين حارقتين بجوار سيارته، وتم إخمادهما على الفور من قبل إدارة الإطفاء بالمطار.

الرجل، يقول البيان، قام باختطاف ابنته من زوجته السابقة والتي تطلق منها ويعاني من مشاكل حول حضانة ابنتهما البالغة 4 سنوات.

الرجل وبعد مفاوضات متقطعة مع الشرطة قام بالخروج من سيارته بعد ظهر اليوم الأحد 5 نوفمبر على الساعة الثانية و25 دقيقة، وسلم ابنته للشرطة دون مقاومة وتم القبض عليه.