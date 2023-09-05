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رياضة

نهاية عهد الملاعب المُحايدة للمقابلات السعودية- الإيرانية

الشروق الرياضي
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نهاية عهد الملاعب المُحايدة للمقابلات السعودية- الإيرانية

أثمرت عودةُ الدّفءِ إلى العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران، في الحقل الرياضي بين البلدَين.

وأعلن اتحاد آسيا لِكرة القدم في أحدث بيان له، أن كلّ المقابلات التي يكون طرفاها السعودية وإيران، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ستُجرى بِنظام الذّهاب والإيّاب، بِمعقل المُتنافسَين.

ومنذ 2016، ظلّت الأندية أو المنتخبات السعودية وإيران، تضطرّ إلى تنظيم مقابلاتها (وجها لِوجه) بِملاعب مُحايدة، وذلك لِأسباب سياسية. بدا جلّيا وأنّها تبدّدت مُؤخّرا، بعد التقارب الديبلوماسي بين الرّياض وطهران.

وأوقعت قرعة رابطة أبطال آسيا نسخة 2023-2024، وفي دور المجموعات، أندية سعودية وإيرانية جنبا إلى جنب. ففي الفوج الثالث، يلعب نادي الاتحاد أمام فريق أصفهان. وفي المجموعة الرابعة، يتنافس نادي الهلال مع فريق نساجي مزندران. وفي الفوج الخامس، يلعب نادي النصر مع فريق برسبوليس.

وينطلق دور المجموعات بِإجراء الجولة الأولى في الـ 18 من سبتمبر الحالي، ويُسدل السّتار بِإقامة الجولة السادسة في الـ 13 من ديسمبر القادم.

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