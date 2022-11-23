نهاية قصة رونالدو مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي مغادرة كريستيانو رونالدو للنادي، قبل نحو 6 أشهر من نهاية عقده، وتمنى له التوفيق مستقبلا.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان له : “سيغادر كريستيانو رونالدو بالتراضي، قبل نحو 6 أشهر من نهاية عقده.

وأضاف “اليونايتد” في بيانه: “النادي يتوجه بالشكر لرونالدو على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، إذ سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له التوفيق في المستقبل”.

وكان رحيل رونالدو عن نادي مانشستر يونايتد منتظرا، بعد التصريحات النارية التي أطلقها الأسبوع الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قال فيها إنه شعر “بالخيانة” من مسؤولي النادي، كما قال إنه لا يحترم المدرب الهولندي إريك تن هاغ.