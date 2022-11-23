نهاية قصة رونالدو مع مانشستر يونايتد
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي مغادرة كريستيانو رونالدو للنادي، قبل نحو 6 أشهر من نهاية عقده، وتمنى له التوفيق مستقبلا.
وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان له : “سيغادر كريستيانو رونالدو بالتراضي، قبل نحو 6 أشهر من نهاية عقده.
Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.
The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC
— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022
وأضاف “اليونايتد” في بيانه: “النادي يتوجه بالشكر لرونالدو على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، إذ سجل 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له التوفيق في المستقبل”.
وكان رحيل رونالدو عن نادي مانشستر يونايتد منتظرا، بعد التصريحات النارية التي أطلقها الأسبوع الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قال فيها إنه شعر “بالخيانة” من مسؤولي النادي، كما قال إنه لا يحترم المدرب الهولندي إريك تن هاغ.
Manchester United forward Cristiano Ronaldo will leave with immediate effect, the Premier League team said, marking a bitter end to the Portugal captain’s second spell at Old Trafford after he said he felt betrayed by the club https://t.co/PxUr9OBQuL pic.twitter.com/raXNsznQGi
— Reuters (@Reuters) November 23, 2022