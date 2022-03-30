-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلينكن: لا يوجد تغير في موقف الولايات المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية
منوعات

نهاية مأساوية لحفيدتي الكاتب مولود فرعون بسويسرا

الشروق أونلاين
  • 979
  • 0
نهاية مأساوية لحفيدتي الكاتب مولود فرعون بسويسرا
أرشيف

كشفت صحيفة “الديلي ميل” البرنيطانية عن حادثة انتحار أفراد من عائلة الروائي الراحل مولود فرعون بعد إلقاء أنفسهم من الطابق السابع بمنزلهم العائلي بسويسرا.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإنه نجا من الحادثة فقط صبي يبلغ من العمر 15 سنة لا يزال في غيبوبة فيما توفي 4 أفراد من العائلة.

وقالت شرطة فود الاقليمية إنه “بحسب النتائج فإنه ليس هناك ما يشير إلى صراع وأن النتائج التي توصلت إليها تجعل من الممكن استبعاد تدخل طرف ثالث وأن العملية كانت انتحار بمحض إرادة الأفراد”.

وقالت الشرطة إن الضحايا رجل يبلغ من العمر 40 سنة وزوجته 41 سنةن وشقيقتها التوأم وابنة الزوجين البالغة من العمر ثماني سنوات”.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية أن العائلة وحسب الشهود ” أن العائلة عاشوا جميعا منسحبين وبعيدين عن المجتمع”.

ومن جهتها قالت وسائل إعلام فرنسية :” إن الشقيقتين التوأم هما حفيدتا الروائي الجزائري مولود فرعون وكانت إحداهما تعمل طبيبة أسنان والثانية طبيبة عيون”.

مقالات ذات صلة
الأمين بحري: أسوأ من الرداءة تبريرها وحان القوت لتقتدي وزارة الثقافة بالتجارة

الأمين بحري: أسوأ من الرداءة تبريرها وحان القوت لتقتدي وزارة الثقافة بالتجارة

بوتفليقة ونزار وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي

بوتفليقة ونزار وراء عدم نشر الجزء الثاني من مذكرات الشاذلي

جائزة آسيا جبار تعود في ذكرى الاستقلال

جائزة آسيا جبار تعود في ذكرى الاستقلال

“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

“شلمبرجير” تمول مشاريع نسوية مبتكرة في الانتقال الطاقوي

مليكة بن دودة تعود للواجهة من باب تخصّصها من إمارة الفجيرة

مليكة بن دودة تعود للواجهة من باب تخصّصها من إمارة الفجيرة

مهمة الدفاع عن التراث مسؤولية الجميع وعلينا تكثيف العمل الجمعوي

مهمة الدفاع عن التراث مسؤولية الجميع وعلينا تكثيف العمل الجمعوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد