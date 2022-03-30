نهاية مأساوية لحفيدتي الكاتب مولود فرعون بسويسرا

كشفت صحيفة “الديلي ميل” البرنيطانية عن حادثة انتحار أفراد من عائلة الروائي الراحل مولود فرعون بعد إلقاء أنفسهم من الطابق السابع بمنزلهم العائلي بسويسرا.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإنه نجا من الحادثة فقط صبي يبلغ من العمر 15 سنة لا يزال في غيبوبة فيما توفي 4 أفراد من العائلة.

وقالت شرطة فود الاقليمية إنه “بحسب النتائج فإنه ليس هناك ما يشير إلى صراع وأن النتائج التي توصلت إليها تجعل من الممكن استبعاد تدخل طرف ثالث وأن العملية كانت انتحار بمحض إرادة الأفراد”.

وقالت الشرطة إن الضحايا رجل يبلغ من العمر 40 سنة وزوجته 41 سنةن وشقيقتها التوأم وابنة الزوجين البالغة من العمر ثماني سنوات”.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية أن العائلة وحسب الشهود ” أن العائلة عاشوا جميعا منسحبين وبعيدين عن المجتمع”.

ومن جهتها قالت وسائل إعلام فرنسية :” إن الشقيقتين التوأم هما حفيدتا الروائي الجزائري مولود فرعون وكانت إحداهما تعمل طبيبة أسنان والثانية طبيبة عيون”.