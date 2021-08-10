نهاية مرحلة السباق الإفريقي وانطلاق اختبار النزاهة

تعرف الجمهور الجزائري سهرة الاثنين على ممثلي الجزائر في المنافسة الإفريقية للموسم المقبل، بعدما تمكن وفاق سطيف من مرافقة شباب بلوزداد إلى رابطة أبطال إفريقيا وضمان شبيبة الساورة المشاركة في كأس الكاف.

وسيتحدد سهرة الثلاثاء الممثل الثاني للجزائر في كأس “الكاف”، بعد التعرف على المتوّج بكأس الرابطة، في النهائي الذي يجمع شبيبة القبائل أمام نجم مقرة.

وتعلق الشبيبة القبائلية كل آمالها على النهائي، من أجل الفوز وضمان المشاركة في كأس الكونفيدرالية، للموسم الثاني على التوالي، بعدما تمكنت في النسخة السابقة من بلوغ النهائي.

ومن جهته يطمح نجم مقرة إلى تحقيق أول لقب في تاريخه، متسلحا بالإرادة والطموح في مواجهة تاريخ وخبرة شبيبة القبائل، ومحاولة انتزاع التأشيرة الإفريقية، لاكتشاف المنافسة القارية لأول مرة منذ نشأة الفريق.

ومع انتهاء سباق التأشيرات الإفريقية سهرة الثلاثاء، وإرسال قائمة الأندية الجزائرية الأربعة، إلى الإتحاد الإفريقي، تنطلق فترة أخرى عمرها ثلاثة جولات، تتحدد خلالها الأندية التي ستودع الرابطة المحترفة الأولى.

وستكون نتائج المباريات الأخيرة دون شك تحت منظار المشككين في نزاهتها، خاصة وأن عددا كبيرا من الأندية التي هي بمنأى عن السقوط، ستفقد الحافز الذي يجعلها تلعب بنفس العزيمة والريتم، وهي غير معنية لا بالبوديوم الذي حسم أمره، أو بالمنطقة الحمراء التي اتضحت أسماء الأندية التي ستحارب من أجل الابتعاد عنها.

ومنطقيا فإن الأندية غير المهددة بتوديع الرابطة الأولى، ستستثمر في الفترة الممتدة إلى غاية 24 أوت، تاريخ نهاية الموسم، من أجل إراحة أبرز لاعبيها، للاستفادة من فترة أطول للراحة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في شهر أوت الجاري.

من جهة أخرى، حتى تركيز لاعبي الأندية غير معنية بالنزول، خاصة منهم المتواجدون في نهاية عقودهم، سيتحوّل إلى التفكير في مستقبلهم أو العمل على الظفر بعرض أفضل للتجديد مع أنديتهم.

وقبل ثلاث جولات على إسدال الستار على الموسم الكروي الشاق، ترسم سقوط كل من شبيبة سكيكدة وأهلي برج بوعريريج إلى القسم الثاني، وسيتم التعرف على مرافقي الناديين المذكورين مع نهاية الموسم.

ويتواجد حاليا كل من وداد تلمسان وإتحاد بلعباس في المنطقة الحمراء مؤقتا، فيما تبقى 6 أندية أخرى، معنية بالتنافس على البقاء وهي جمعية الشلف ونصر حسين داي و نجم مقرة وإتحاد بسكرة وجمعية عين مليلة وسريع غليزان.