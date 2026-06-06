نهاية “مسلسل” البطولة الوطنية

انتهت مساء السبت وقائع البطولة الوطنية “موبيليس” لِكرة القدم نسخة 2025-2026، بِإجراء آخر مقابلتَين عن الجولة الثلاثين والختامية.

وكانت فعاليات البطولة الوطنية قد انطلقت، بِتنظيم جولة رفع الستار في الـ 21 من أوت 2025.

وتعادلت مولودية وهران بـ (2-2) مع الزائر اتحاد العاصمة، مثلما تعادل أولمبيك أقبو مع الضيف نجم بن عكنون، لكن بـ (1-1).

وتألّق مهاجم اتحاد العاصمة منصف بوطاوي بِتوقيع ثنائية، وهي أول وآخر أهدافه في الموسم. علما أنه يبلغ من العمر 20 سنة، وخاض 6 لقاءات في البطولة بِاحتساب مواجهة “الحمراوة”. فيما تنقضي مدّة العقد صيف 2028.

وطرد حكم الساحة فاتح حركات مدافع مولودية وهران عبد الرحيم حمرة، في الدقيقة الـ 90+4.

واحتفظت مولودية الجزائر بِلقب البطولة الوطنية، وستشارك في رابطة أبطال إفريقيا للموسم المقبل، رفقة الوصيف فريق شبيبة الساورة. ويلعب شباب بلوزداد صاحب الرتبة الثالثة منافسة كأس “الكاف”، بِمعية البطل القارّي اتحاد العاصمة.

ونزلت فرق مولودية البيّض وترجي مستغانم ونادي البارادو إلى القسم الثاني، مقابل صعود أندية اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار وشباب عين تيموشنت.

وتُعطى إشارة انطلاقة بطولة الموسم المقبل، بِإقامة الجولة الأولى في الـ 20 من أوت القادم.