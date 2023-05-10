نهاية مشوار بوسكيتس مع نادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، مغادرة سيرجيو بوسكيتس، مع نهاية الموسم الجاري، بعد مشوار دام 15 عاما مع الفريق.

ونشر نادي برشلونة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” مقطع فيديو، لبوسكيتس، مرفوقا بعبارة: “أسطورة برشلونة يقول وداعا”.

وقال بوسكيتس الذي سيغادر في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكتالوني على “إنستغرام”: “حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة”.

وأضاف قائد نادي برشلونة: “أريد شكر جميع الأشخاص الذين أتاحوا لي تجربة كل هذا من اليوم الأول وحتى النهاية”.

وتابع “أشكر كل أفراد النادي، وكل رفاقي في الفريق الذين تشاركت معهم أوقات العيش واللعب، وأشكر المشجعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا لي دعمهم وحبهم طوال هذا الوقت، وبالطبع عائلتي التي كانت بجانبي دائما”.

وختم: “شكرا جزيلا على كل شيء.. ونراكم في المباريات الأخيرة”.

وذكرت تقارير صحفية أن بوسكيتس حسم قراره بعدم الانتقال لأي فريق أوروبي، لأنه لا يرغب في مواجهة برشلونة.

وأضافت أن هناك خياران أمام بوسكيتس، وهما الانتقال للدوري السعودي أو اللعب في أمريكا من بوابة إنتر ميامي.