نهاية مغامرة نيجيريا في مونديال الشباب

ودّع منتخب نيجيريا مونديال الشباب المقام حاليا في الأرجنتين، عقب الهزيمة في ربع النهائي أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وانهزم المنتخب النيجيري بهدف دون رد، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن منتخب كوريا الجنوبية من التسجيل في د 95 من الشوط الإضافي الأول عن طريق شوي سوك هيون.

وبعد فوزه على نيجيريا، سيواجه منتخب كوريا الجنوبية، نظيره الإيطالي في الدور نصف النهائي الجمعة المقبل.