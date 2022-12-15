نهاية مهام مدرب البرتغال

أعلن اتحاد البرتغال لِكرة القدم، الخميس، عن انتهاء مهام الناخب الوطني فيرناندو سانتوس.

واستهلّ التقني فيرناندو سانتوس (68 سنة) مهام تدريب منتخب بلاده البرتغال في خريف 2014، وبِعقد تنقضي مدّته في صيف 2024.

وقال اتحاد الكرة البرتغالي إن قرار إنهاء المهام، اتُّخذ بعد اتّفاق مع التقني سانتوس. مُقدّما له تشكّراته على العمل الذي قدّمه في الجهاز الفني لِمنتخب الأكابر.

وأضاف في بيان له نشره مساء الخميس، أن هيئته ستشرع في البحث عن تقني جديد يُدرب منتخب البرتغال.

وحاز المدرب فيرناندو سانتوس شرف منح منتخب البرتغال تتويجَين كبيرَين: كأس أمم أوروبا 2016، ولقب دوري الأمم الأوروبية 2019. وهما “الثمرتَان” الوحيدتان اللّتان قطفهما هذا الفريق الوطني الأوروبي في تاريخه.

ولِخلافته، كانت الصحافة البرتغالية قد ذكرت في الأيّام القليلة الماضية اسم التقني المحلّي جوزي مورينيو، لكن ربطت قدومه بِموافقة إدارة ناديه روما الإيطالي. فضلا عن آخرين، بينهما مواطنَيه ليوناردو جارديم الذي درّب المهاجم الجزائري إسلام سليماني في نادي سبورتينغ لشبونة، وروي فيتوريا.