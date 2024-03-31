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رياضة

نهاية مهام مدرّب نادي البارادو

الشروق الرياضي
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نهاية مهام مدرّب نادي البارادو
ح.م
كورونتين مارتينس.

انتهت مساء الأحد مهام المدرب الفرنسي كورونتين مارتينس، على رأس العارضة الفنية لِنادي البارادو.

وقالت إدارة نادي البارادو إن فسخ العقد تمّ بعد اتّفاق بينها وبين المدرب كورونتين مارتينس، الذي كان قد استهلّ مهامه في سبتمبر الماضي.

وكانت النتائج السلبية وراء هذا القرار، ولو أن إدارة نادي البارادو لم تكشف عن السبب.

وعجز نادي البارادو عن تذوّق حلاوة الفوز، في المقابلات الرّسمية الخمس الأخيرة، كما اكتفى خلالها بِتسجيل هدف وحيد. ناهيك عن توديعه سباق كأس الجزائر مُبكّرا من الدور الـ 16.

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