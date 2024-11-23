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رياضة

نهاية مهمة المدرب أمير عبدو مع منتخب موريتانيا

عمر سلامي
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نهاية مهمة المدرب أمير عبدو مع منتخب موريتانيا
أرشيف
أمير عبدو

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن فسخ عقد المدرب أمير عبدو بالتراضي، بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وعقد مجلس الاتحاد الموريتاني أمسية الجمعة، اجتماعا طارئا برئاسة أحمد ولد يحي، ثمن خلاله فسخ عقد المدرب أمير عبدو.

وتقدم المجلس بجزيل الشكر لأمير عبدو على ما قدمه للمنتخب الموريتاني طوال توليه إدارته الفنية، وما حققه من نجاحات منها تأهله مع المنتخب الأول للدور الثاني من كأس أفريقيا للأمم “كوت ديفوار 2023″، ووصوله مع المنتخب المحلي للدور ربع النهائي من بطولة أفريقيا للأمم “الجزائر 2022”.

وأعرب المجلس أن تأسفه لعدم تأهل المنتخب الوطني الأول لكأس أفريقيا 2025، وعن تفهمه الكبير لخيبة الأمل التي عمت الجماهير التي تعوّدت في السنوات الأخيرة على المشاركة الدائمة للمنتخب في نهائيات كأس أفريقيا.

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