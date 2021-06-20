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رياضة

نهاية مهمّة المدرب عمروش مع منتخب بوتسوانا

علي بهلولي
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نهاية مهمّة المدرب عمروش مع منتخب بوتسوانا

انتهت مهمّة التقني الجزائري عادل عمروش، على رأس العارضة الفنية لِمنتخب بوتسوانا لكرة القدم.

جاء ذلك في أحدث بيان لِاتحاد بوتسوانا لكرة القدم، الذي تقدّم بِتشكّراته إلى المدرب عادل عمروش، على العمل الذي قدّمه في الجهاز الفني للمنتخب.

وكان التقني عادل عمروش (53 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب بوتسوانا، في شهر أوت من عام 2019.

من جهته، قال التقني الجزائري إنه سيترك منصبه وهو يشعر بِالرّضا على العمل الذي أدّاه. وأضاف أن التجربة البوتسوانية استفاد منها كثيرا في وظيفته التدريبية.

ولم يتمكّن عادل عمروش من تأهيل منتخب بوتسوانا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، بعد تموقعه رابعا، خلف المُتصدّر الجزائري والوصيف الزيمبابوي وفريق زامبيا صاحب الرّتبة الثالثة. مع الإشارة إلى أن بوتسوانا تأهّلت مرّة واحدة فقط إلى البطولة الإفريقية، وكان ذلك في نسخة 2012.

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