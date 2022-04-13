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رياضة

نهاية موسم عطال قبل الآوان

علي بهلولي
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نهاية موسم عطال قبل الآوان

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال قبل الآوان، بِداعي إصابة على مستوى الكتف.

وأجرى يوسف عطال، الأربعاء، عملية جراحية ناجحة، تُلزمته على الرّكون إلى الرّاحة وعدم خوض المنافسات الرّسمية في ما تبقى من الموسم الحالي. كما ذكرته صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية.

وكان مدافع “الخضر” قد سقط في فخّ الإصابة مساء الأحد الماضي، خلال خوضه مباراة فريقه نيس والمضيف نادي لونس.

وهكذا لن يعود عطال إلى المنافسات الرّسمية حتى ينطلق الموسم المقبل، وخلال هذه الفترة سيغيب عن مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري في مطلع جوان المقبل، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويرتبط يوسف عطال (25 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

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