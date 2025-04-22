نهاية موسم مثالية لآيت نوري وتسويق صورته بطريقة مثالية

فريقه تساوى مع مانشستر يونايتد وتفوق على توتنهام

عكس ما يحدث مؤخرا لأمين عمورة الصائم عن الإبداع عكس ما كان عليه حاله سابقا، وبدرجة أقل لأمين غويري وحاج موسى، وجميعهم يطمحون لأجل إبرام عقود مهمة مع أندية كبيرة، مع تراجع مستواهم، فإن المدافع الأيسر ريان آيت نوري يتواجد في وضعية حسنة جدا، وإذا تفادى الإصابة في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري الإنجليزي، فإن انتقاله لفريق قوي وعريق ومشهور يبدو أمرا لا يختلف فيه اثنان.

ففريق ويلفرهامبتون الذي كان في المركز ما قبل الأخير، وهناك من حكم عليه بالهبوط إلى الدرجة الثانية مباشرة بعد نهاية مرحلة الذهاب، لكن الفريق مع تألق آيت نوري تحسنت أوضاعه وهو حاليا في المركز 13 في الترتيب العام، برفقة إيفرتون ومانشستر يونايتد، ويتفوق على توتنهام بفارق نقطة، وبعيد عن رتبة النزول بـ17 نقطة كاملة وعلى بعد خمس جولات من نهاية الموسم، ضمن رفقاء آيت نوري البقاء بصفة نهائية، كما أنهم في نفس الوقت، لا يحلمون بالمرتبة الأوربية التي يفصله عنها حوالي 20 نقطة كاملة.

تألق آيت نوري أمام الكبار، وآخرها الفوز برباعية كان بطلها آيت نوري أمام توتنهام وفي اللقاء الأخير أمام مانشستر يونايتد، بالفوز عليه في عقر دياره، رفع من أسهم النجم الجزائري ريان آيت نوري، فاللاعب له، إلى حد الآن، أربعة أهداف كاملة كانت تحفة في جمالها، وله من التمريرات الحاسمة ست تمريرات، أي أنه ساهم في عشرة أهداف كاملة، بالرغم من أنه مدافع أيسر، لا يمكن لأي فريق في العالم أن يحلم بمدافع أيسر يساهم في عشرة أهداف كاملة بين تسجيل وتمرير، مع فريق متوسط لا يمتلك نجوما في الفترة الحالية.

لا يلعب حاليا فريق ويلفرهامبتون سوى الدوري الإنجليزي، فهو غير معني لا بكأس إنجلترا ولا بأي منافس قارية، وهو ما يجعل اللاعب الجزائري في حال جهوزية تامة، وبمعنى أدق، فإن ما يفصل حاليا النجم ريان آيت نوري عن موعد تربص جوان القادم، لا يزيد عن خمس مباريات يلعبها الفريق على مشارف الدخول في عالم الفساد العقلي التي عششت في قلب الكثيرين.

يعطي ريان آيت نوري الأمن للجمهور الجزائري، عندما يتم إقحامه كأساسي، وبالرغم من أن اللاعب لا يجد نفسه عندما يمارس الدفاع عن عرينه لبعض الحين، إلا أن الفريق ومعه آيت نوري تمكّن من تسيير مشاكله، وقفز إلى وسط الترتيب وتفادى النزول، ومعروف عن الفريق بأنه يتألق لبعض الوقت، وليس طوال عمر البطولة، أما آيت نوري، فبعد مرحلة الذهاب الصعبة، عاد وبقوة أمام توتنهام، ثم أمام مانشستر يونايد وجميعها طلبت خدماته وتنتظر الصيف لترسَم انتقال آيت نوري لهذا الفرق أو ذاك.