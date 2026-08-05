“نهدف إلى تكرار نجاحات الموسم الماضي والجمهور هو سندنا الأول”

المدرب السنغالي لاتحاد الجزائر لامين نداي:

أكد المدرب السنغالي لاتحاد الجزائر، لامين نداي، طموحاته الكبيرة للموسم الكروي الجديد، داعيا أنصار الفريق إلى مواصلة أداء دورهم بوصفهم “اللاعب رقم 12″، معتبرا أن الفريق مطالب بالبناء على الديناميكية الإيجابية التي أنهى بها الموسم الماضي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.

وقال التقني السنغالي، في حوار خص به موقع النادي: “عشنا نهاية موسم مثيرة، وأعتقد أنها كانت ناجحة إلى درجة تجعلنا نرغب في تكرارها، بل وتحقيق ما هو أفضل منها.”

وكان نداي (69 عاما)، المدرب السابق لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي، قد التحق بالعارضة الفنية لاتحاد الجزائر في شهر فبراير الماضي، خلفا لعبد الحق بن شيخة. وخلال أشهر قليلة فقط، قاد فريق “سوسطارة” إلى تحقيق الثنائية التاريخية المتمثلة في كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الجزائر، وهو ما دفع بإدارة النادي إلى تجديد عقده.

وأوضح المدرب أن الفريق شرع في التحضيرات منذ 13 جويلية الماضي، من خلال برنامج إعداد مكثف يتضمن حصتين تدريبيتين يوميا.

وقال في هذا الصدد: “هناك عمل كبير ينتظرنا، وكنا ندرك ذلك. فقد غادر بعض اللاعبين، بينما التحق آخرون بالفريق، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لدمجهم بأفضل طريقة ممكنة. كما عاد بعض اللاعبين الذين سبق لهم حمل ألوان النادي، وهم بدورهم متحمسون لخوض هذه المغامرة معنا.”

وشدد مدرب اتحاد الجزائر على أهمية بناء مجموعة قوية قادرة على رفع التحديات الكثيرة التي تنتظر الفريق خلال الموسم الجديد. وأضاف: “نعمل على الجوانب التقنية والتكتيكية والبدنية والذهنية، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو تكوين مجموعة متماسكة، لأن التحديات المقبلة تتطلب أن نكون جاهزين على جميع المستويات إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية.”

وبخصوص مدى تقدم التحضيرات، أبدى نداي ارتياحه للالتزام الكبير الذي يبديه اللاعبون، بمن فيهم الدوليان الحارس أسامة بن بوط وعبدة، اللذان التحقا بالمجموعة في وقت لاحق عقب مشاركتهما في كأس العالم 2026.

وقال: “اللاعبون يعملون بجد واجتهاد، وهم يدركون أن النتائج التي سنحصدها لاحقا ترتبط بما نبذله اليوم من جهود. ولجني الثمار، يجب تقبل المعاناة، لكنها معاناة إيجابية.”

وعن الصفقات الجديدة، أكد المدرب السنغالي أن عملية اندماج اللاعبين الجدد تسير في أفضل الظروف.

وأضاف: “اللاعبون، والمسيرون، والأنصار، جميعهم يوفرون استقبالا رائعا. الوافدون الجدد يشعرون براحة كبيرة، ونحن نعمل على تهيئة كل الظروف التي تسمح لهم بإظهار كامل إمكاناتهم.”

وفي ختام حديثه، كشف التقني السنغالي أن إدارة اتحاد الجزائر تواصل نشاطها في سوق الانتقالات من أجل تدعيم التشكيلة، تحسبا للموسم الطويل الذي ينتظر الفريق.

وأوضح في هذا الصدد: “الفكرة تقوم على توفير بديل في كل مركز، لأننا سنخوض نحو خمسين مباراة، وربما أكثر من ذلك، ولا يمكن للاعب واحد أن يتحمل هذا العبء بمفرده. نحن نبحث عن لاعبين يتمتعون بمستوى فني عال، لكن قبل كل شيء نريد لاعبين يملكون الحافز للدفاع عن ألوان اتحاد الجزائر، فهذا معيار أساسي بالنسبة إلينا.”

وتعادل فريق اتحاد الجزائر، مع نادي حمام سوسة الصاعد الجديد إلى بطولة الرابطة الأولى التونسية لكرة القدم، بنتيجة بيضاء (0-0)، في مباراة ودية تحضيرية جمعت بينهما الثلاثاء بالمركب الرياضي بعين الدراهم (تونس)، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2026- 2027، لبطولة الرابطة الأولى “موبيليس” لكرة القدم. وتعتبر هذه المباراة أول اختبار تحضيري للاعبي المدرب السنغالي لامين نداي الذين شرعوا رسميا في العمل التقني والتكتيكي بمواجهة نادي حمام سوسة الذي صعد إلى قسم النخبة بعد ثلاث سنوات قضاها في الرابطة الثانية التونسية.

ويمكث نادي سوسطارة بعين الدراهم لمدة تسعة أيام، قبل التنقل إلى المدينة الساحلية، طبرقة لخوض التربص الثاني الذي يدوم عشرة أيام.

وسيعود وفد اتحاد الجزائر إلى العاصمة يوم الأحد 16 أوت، أي قبل 11 يوما عن انطلاق البطولة الوطنية.

وسيستهل اتحاد الجزائر، المتوج الموسم الماضي بكأس الكونفدرالية وكأس الجزائر، منافسة البطولة، بمواجهة اتحاد خنشلة، على ميدان هذا الأخير، خلال الجولة الأولى، المقررة أيام 27 و28 و29 أوت، بحسب الرزنامة التي كشفت عنها، الاثنين، الرابطة المحترفة لكرة القدم.