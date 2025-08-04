نواب أمريكيون يضغطون على إدارة ترامب للاعتراف بدولة فلسطين

حث عدد من النواب الأمريكيين، اليوم الإثنين، إدارة الرئيس دونالد ترمب على الاعتراف بدولة فلسطين، وفقا لما أفاد موقع أكسيوس.

وجاء في التقرير الوارد في هذا الشأن أن أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي وقعوا على رسالة تحث إدارة ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفا أن نائباً واحداً على الأقل يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة الدولة.

وصعّد بعض الجمهوريين، إلى جانب عدد من الديمقراطيين المعروفين بولائهم الشديد للكيان الصهيوني، من انتقاداتهم لحكومة الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، وذلك في ظل تزايد الأدلة والتقارير التي تشير إلى تفاقم أزمة المجاعة في قطاع غزة.

هذا التحول في الخطاب السياسي داخل الكونغرس يعكس حالة من القلق المتنامي بشأن الوضع الإنساني، ويضغط باتجاه إعادة تقييم السياسات الأمريكية تجاه تل أبيب والضفة الغربية وغزة.

وبحسب أكسيوس فإن النواب: شيلي بينغري، نيديا فيلاسكيز، جيم ماكغفرن، هم أحدث الأعضاء الذين وقّعوا على الرسالة، التي يقودها النائب رو خانا.

هذا بالإضافة إلى تسعة موقّعين سابقين هم: غريج كاسار، ولويد دوجيت، وفيرونيكا إسكوبار، وماكسويل فروست، وآل غرين، وجاريد هوفمان، ومارك بوكان، وبوني واتسون كولمان.

وأشار المشرعون الأميركيون إلى تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بالاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، الذي انتقده روبيو، وزير الخارجية الأميركي بشدة، بالقول: “حكومات الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أن تفعل ذلك أيضاً”.

وأشار «أكسيوس» إلى أنه من غير المرجح أن تحذو الولايات المتحدة حذو البلدان الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، حيث وضعت إدارة ترمب الولايات المتحدة حليفاً وثيقاً لتل أبيب ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

يُذكر أن عدد الديمقراطيين الذين وقّعوا حتى الآن يقارب ثلاثة أضعاف عدد الذين شاركوا في رعاية قرار قدّمه أحد النواب عام 2023 يؤكد «حق دولة فلسطين في الوجود»، فيما لم يُؤيّد هذا الإجراء سوى خمسة أعضاء من الكونغرس السابق.

وكشف أحد النواب الديمقراطيين، في تصريح لموقع «أكسيوس»، أنه بدأ التواصل الأسبوع الماضي مع زملائه في الكونغرس بشأن رسالة تُطالب الإدارة الأميركية بالاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الاستجابة كانت “ساحقة”.

وأوضح النائب أن هذا الاعتراف المقترح يأتي في إطار دعم مبادرة جامعة الدول العربية، التي أُقرت هذا الأسبوع من قبل 22 دولة عربية، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

وأشار النائب، وهو ممثل عن ولاية كاليفورنيا، إلى أن أكثر من 147 دولة حول العالم قد اعترفت بدولة فلسطين، قائلاً: “لا يمكننا أن نظل معزولين عن بقية العالم الحر”.

بدورها، قالت النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان، في بيان لها: “إذا كنا نطمح إلى إنهاء الحرب، ووقف المجاعة، وتأمين عودة الرهائن، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية – بشرط نزع سلاح حماس، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل وفلسطين – يجب أن يكون جزءًا من هذه العملية”.

وفي وقت سابق تحدث السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي، عن تصاعد الانتقادات الحادة الموجهة إلى تل أبيب من عدة عواصم أوروبية على خلفية تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، في مقابل ضغوط تمارسها دول عربية على حماس بهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها.