نواب أيرلنديون يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية

طالبوا بطرد سفير الكيان الصهيوني من إيرلندا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور نواب أيرلنديين يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية، خلال جلسة برلمانية للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة والأقصى.

وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية فإن النواب عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بارتداء كمامات تحمل رموزا سياسية.

وهاجم النواب إجراءات الكيان الصهيوني لضم أجزاء من الدولة الفلسطينية إليه، كما رفضوا محاولاته تهجير أهالي القدس بحي الشيخ جراح وسلوان.

في ذات السياق نددوا بالحرب على قطاع غزة والتي تسببت في سقوط أكثر من 60 طفلاً وتدمير البنية التحتية.

وقدم 11 نائبا في البرلمان الأيرلندي اقتراحا بطرد سفير الكيان الصهيوني لارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب، وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني.

وقرر البرلمان الإيرلندي، التصويت الأسبوع المقبل على اقتراح بطرد سفير إسرائيل، لارتكاب حكومة نتنياهو جرائم حرب ضد المدنيين في عدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني.