نواب أيرلنديون يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور نواب أيرلنديين يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية، خلال جلسة برلمانية للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة والأقصى.
وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية فإن النواب عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بارتداء كمامات تحمل رموزا سياسية.
نواب إيرلنديون يرتدون علم فلسطين والكوفية ويطالبون بطرد سفير الاحتلال. pic.twitter.com/QR4idwMHSL
— نحو الحرية (@hureyaksa) May 25, 2021
وهاجم النواب إجراءات الكيان الصهيوني لضم أجزاء من الدولة الفلسطينية إليه، كما رفضوا محاولاته تهجير أهالي القدس بحي الشيخ جراح وسلوان.
نواب إيرلنديون يرتدون أقنعة تحمل رموزًا فلسطينية تضامناً مع الشيخ جراح وفلسطين. #SaveSheikhJarrah
🇮🇪🇵🇸#SahabatPalestina_ID pic.twitter.com/5VluTntq8p
— الحرية لفلسطين (@Kirana_L2212) May 26, 2021
في ذات السياق نددوا بالحرب على قطاع غزة والتي تسببت في سقوط أكثر من 60 طفلاً وتدمير البنية التحتية.
وقدم 11 نائبا في البرلمان الأيرلندي اقتراحا بطرد سفير الكيان الصهيوني لارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب، وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني.
وقرر البرلمان الإيرلندي، التصويت الأسبوع المقبل على اقتراح بطرد سفير إسرائيل، لارتكاب حكومة نتنياهو جرائم حرب ضد المدنيين في عدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني.
“أقل ما يمكننا فعله هو القول للسفير الاسرائيلي أن يرحل الى الجحيم من هنا، لأنه ليس مرحبا به، دعمنا دائما للشعب الفلسطيني وليس أبدا للصهاينة لانهم أوغاد قتلة!”.. مقتطف من كلمات نواب ايرلنديين يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي.. شاهد #فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/4BZyQJYWzm
— مجلة ميم (@MeemMagazine) May 24, 2021