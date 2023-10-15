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الجزائر

برلمانيون جزائريون يُحيون ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 من فرنسا

الشروق أونلاين
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برلمانيون جزائريون يُحيون ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 من فرنسا
ح.م
جانب من الزيارة

قام النائب زهير ناصري رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني رفقة عدد من النواب بزيارة إلى بلدية بيزون الفرنسية والتي ستحتضن فعاليات ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.

وبمناسبة إحياء ذكرى المجازر التي يبقى نهر السان بالعاصمة الفرنسية باريس شاهدا على بشاعتها، قام زهير ناصري رفقة مجموعة من النواب الممثلة لمختلف الكتل النيابية بزيارة إلى مقر القنصلية الجزائرية بلابونتواز.

وكان في استقبال الوفد القنصل وحيد عبد الباقي مع إطارات القنصلية، كما شكلت الزيارة مناسبة للتواصل مع أعضاء الجالية، حيث أبدى الكثير منهم إرتياحهم لتحسن ظروف الإستقبال والتكفل بمقر القنصلية.

وحسب بيان اللجنة فإن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيسة بلدية بيزون “BESON” منهورة نسرين، لحضور فعاليات إحياء ذكرى اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ 17 أكتوبر من كل سنة.

ودعت العديد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية في فرنسا، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى “الاعتراف الكامل بجريمة الدولة وإدانتها”.

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